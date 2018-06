Dit is wat inbraken doen met 't Gooi: "Het is hier een walhalla"

'T GOOI - Al jaren vallen de inbraakcijfers negatief op in 't Gooi. Er wordt van alles aangedaan om 't Gooi veiliger te maken. In het kleine dorp Laren zijn zelfs 16 buurtpreventieverenigingen. Maar niets helpt.

NH Nieuws zoekt uit hoe groot het inbraakprobleem is in 't Gooi, maar ook wat de impact is op de slachtoffers en inwoners die (nog) niet getroffen zijn. Daarnaast kijken we naar de oplossing: wat kan 't Gooi doen om het tij te keren?

Het probleem: boven het landelijk gemiddelde

"Het is een walhalla hier. Kijk nou eens in dorpen als Laren en Blaricum waar hagen rond de woningen zijn van twee tot drie meter hoog. Dat is toch prachtig als je dan door een hekje loopt en je bent helemaal uit zicht en je kan rustig je gang gaan. Dan hoef je niet zenuwachtig te zijn", vertelt oud-politieman Maarten van Weel.

Als we kijken naar het aantal totale aantal woninginbraken, dat wil zeggen pogingen en geslaagde inbraken, is het aantal in 2017 per 1000 inwoners in 't Gooi hoger dan het landelijk gemiddelde. Laren en Blaricum winnen het zelfs van de hoofdstad.

Zie hieronder het totale aantal woninginbraken per 1000 inwoners in 't Gooi in 2017. Het landelijk gemiddelde is 2,9.



Inbrekers uit het hele land komen richting 't Gooi om in te breken. "Vorig jaar is er een groepje opgepakt die uit Enschede bleek te komen, maar Amsterdam vindt het ook aantrekkelijk om hier te 'winkelen', zullen we maar zeggen", vertelt Joan de Zwart-Bloch, burgemeester van Blaricum.

Wijkagent in Laren, Remco Wessels, denkt dat de bereikbaarheid een grote invloed heeft. "We liggen midden in het land en we liggen langs de A1 en de A27. Dat maakt dat je hier snel bent en ook snel weer weg."

De impact: 'Mijn dochters slapen niet meer'

De vele woninginbraken in 't Gooi zorgen voor een hoop slachtoffers. Wat doet het met iemand als het hele huis overhoop is gehaald door inbrekers? Of als je thuiskomt van een feestje en oog in oog staat met de inbrekers?

Het overkwam het echtpaar Zondergeld uit Weesp. Ze kwamen thuis van een verjaardag, terwijl de inbrekers in hun huis bezig waren. "Ze schreeuwden tegen ons: 'Dit is een overval, dit is een overval'", vertelt Gjalt Zondergeld. Een van de twee zwaaide met een klein mes in zijn hand en raakte de vrouw in haar vinger. "De schrik zijn we zeker wekenlang niet kwijtgeraakt."

Bij Weesper Arthur Post werd ingebroken terwijl hij thuis was. Hij werd wakker gemaakt door een speciale alarmcentrale met de melding dat er iemand in zijn huis rondliep. Post rende naar beneden om de dief op heterdaad te betrappen, maar die was al gevlogen met tassen vol spullen. Post walgt van de inbraak: "Je wilt niet dat er iemand in jouw dierbare spullen zit te rommelen. Mijn drie dochters zijn bang en durven 's nachts niet meer te slapen."

Dit is bovendien al de tweede keer dat er is ingebroken. De vorige keer hebben de dieven dierbare foto's van hun dochter gestolen. Arthur en zijn vrouw maakten die foto's voor hun veel te vroeg geboren kindje, zodat zij haar moeilijke begin van haar leven op die manier terug kon zien. Die foto's zijn nu allemaal weg.

De oplossing: buurtbewoners op boevenjacht

Gemeente en politie doen er alles aan om het aantal inbraken terug te dringen. Ze wijten de inbrakenreeks vooral aan de naïviteit van de mensen. En dus blijven ze hameren op goed hang- en sluitwerk.

In Blaricum komen de handhaver en de wijkagent elke week naar de mensen toe. En Maarten van Weel staat met zijn inbraakpreventiekar door de hele regio.

Eric Sterk neemt het heft in eigen handen en gaat met zijn buurtpreventievereniging Wevers-Erfgooiersbuurt in Laren zelf op pad om de wijk veiliger te maken. Hij is een eigen surveillanceteam gestart dat dag en nacht de wijk bewaakt. "Ik vind dat we met onze vingers van andermans spullen af moeten blijven. Mensen die denken hier wat te kunnen halen, willen we zo snel mogelijk de wijk uit hebben", zegt Sterk.

Hij loopt met een aantal buurtgenoten door de wijk. "Wij maken geregeld mee dat als wij door de straat lopen en er van achteren een auto aankomt, hij snel omkeert en ervandoor gaat. Dan ga ik er toch wel vanuit dat hij verkeerde bedoelingen heeft en dat we hem dan alleen al daarmee de wijk hebben uitgejaagd."

Gemeente en politie hopen dat voorlichting ooit zijn vruchten zal afwerpen. En dat het aantal inbraken zal dalen. Maar vooralsnog lijkt de oplossing: zelf surveilleren in je wijk. Wijkagent Remco Wessels is blij met het surveillanceteam. "Als ik ergens als inbreker niet wil zijn, is dat in een buurt waar buurtbewoners surveilleren." "Wij zijn nu een jaar inbraakvrij en zeker gezien de cijfers in Laren is dat een heel mooi resultaat, vertelt Sterk trots.

