Ouderen helpen jongeren uit de brand: Haarlem krijgt wifi-rollators deze zomer Foto: O23DOEN.NL

HAARLEM - De non-profit organisatie 023DOEN zet deze zomer voor het eerst een wifi-rollator in bij evenementen. In de rollator zit een hotspot waarmee je met een snelle 4G-verbinding het internet op kan. Het project is bedoeld om ouderen en jongeren met elkaar in contact te brengen.

Dat meldt mediapartner Haarlem105. Initiator Bart Landheer zegt dat het werkt als een trein. Zelfs met twintig mobieltjes op het netwerk crasht het niet. Dat bleek bij een try-out met ouderen uit het Reinaldahuis en basisschoolkinderen in Haarlem. De positieve reacties stroomden binnen. Een test op het Spaarneveer om reacties van jongeren te peilen, pakte ook positief uit. "Iedereen heeft een glimlach", zegt de initiator. Testperiode

Deze zomer wordt gekeken wat de mogelijkheden van de rollator zijn. Landheer weet nog niet precies wat er uit de testperiode gaat komen. Het loopt tot eind september. "We zijn nog zoekende, maar als mensen een idee hebben, bijvoorbeeld als iemand er een winkeltje in wil beginnen, mogen ze dat altijd naar ons toeschuiven." Bibliotheek

Het idee van de wifi-rollator is van designstudio Rocco Verdult. De bibliotheek Helmond-Peel gaf deze studio de opdracht om de bibliotheek beter onder de aandacht te brengen bij jongeren. Tijdens hun onderzoek viel op dat er veel ouderen met rollators in de binnenstad liepen. En er was een grote behoefte aan openbare wifi. Door een internetverbinding in een rollator te stoppen, was dat in hun ogen de perfecte manier om jongeren en ouderen met elkaar in contact te brengen.



Op 17 juni introduceert 023DOEN tijdens het Houtfestival in Haarlem officieel de wifi-rollator aan het grote publiek. De rollators zijn momenteel al te boeken. Exclusief de ouderen, dat wel.