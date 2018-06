Bewoners 'versleten' sociale huurwoningen onzeker over terugkeer naar nieuw huis

ZAANSTAD - Er heerst onrust bij de bewoners rond het Blok in Krommenie. Daar worden namelijk 84 sociale huurwoningen gesloopt, omdat ze oud en versleten zijn. De oude bewoners zouden na de sloop recht hebben op een nieuwe woning. Maar de helft van de buurtbewoners zegt hierover niets terug te zien in de sociale plannen en slaan daarom alarm.

Als de wasmachine aanstaat bij Gerard Heerooms valt de plant in de kamer ernaast bijna van de kast. Dat de fundering en de woningen oud zijn rond het Blok in krommenie weet hij wel. "Het is een soort charme, want het hoort bij het huis." Een buurvrouw van Heerooms zegt haar huis niet te willen verlaten. "Ik blijf zitten tot de bulldozers komen."

Lees ook: Bewoners hun huizen uit om instortingsgevaar: "Ik ga het hier heel erg missen"

Charme of niet: de buurt moet gesloopt en er komen nieuwbouwwoningen die beter en zuiniger zijn, meldt Harry Platte van Parteon. De bewoners moeten daarom hun huis uit, maar worden daarvoor wel gecompenseerd. Dankzij een urgentieverklaring zouden ze voorrang hebben op een nieuwe woning.

Woonjaren kwijt

Toch zijn de bewoners sceptisch na het zien van het gepresenteerde sociale plan. Ze denken dat er eigenlijk helemaal geen zekerheid is dat ze ook daadwerkelijk kunnen terugkeren.



Gerard Heerooms is vooral bang dat hij nooit meer zo'n woning zal vinden met bijbehorende tuin. "Daarbij ben ik dan mijn woonjaren kwijt. Mocht ik slecht ter been zijn en dan een woning zoeken, heb ik een probleem", Heerooms. "Dat moet dan goed geregeld worden in het sociale plan", reageert Platte van Parteon.

Hard maken

Platte wil zich graag hard maken om de zorgen bij de bewoners weg te nemen. Of dat ook betekent dat alle bewoners weer terug in de buurt kunnen wonen, moet nog blijken. Eind 2019 wordt de buurt gesloopt.