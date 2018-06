VIDEO: Timelapse van sloop viaduct oude A9

BADHOEVEDORP - Vanwege de aanleg van de nieuwe A9 ten zuiden van Badhoevedorp, zal de oude snelweg met haar zes viaducten gesloopt worden.

Het slopen van een viaduct blijkt nog een behoorlijk karwei te zijn, waar veel apparatuur bij komt kijken. De bijgevoegde video is een time lapse van de sloop van het viaduct over de Plesmanlaan, die in het echt een maand geduurd heeft.

De omlegging van de A9 moet zorgen voor een verbetering van het leefklimaat in Badhoevedorp en voor een betere bereikbaarheid van de regio.