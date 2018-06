Maria- en jezusbeeld gestolen uit restaurant Alkmaar: "Dit is duivels, ik ben er ziek van"

ALKMAAR - Liesbeth Spoor, eigenaresse van restaurant De Kleine Waarheid in Alkmaar, kon haar ogen vandaag niet geloven. Het Mariabeeld dat in de hoek van haar restaurant stond, werd zondagavond meegenomen door twee bezoekers. "Dit is het laagste wat je in je leven kan doen."

De twee brutale dieven zijn op camera vastgelegd. Te zien is dat een van dieven de rekening betaalt bij de kassa terwijl de ander met zijn jas over het beeld de deur uitloopt. "Ze waren nog als enige in het restaurant, dus ik heb het vermoeden dat ze echt voor het beeld kwamen", vertelt Liesbeth. "Het beeld stond onder een stolp. Misschien dachten ze dat het veel waard was. Maar het is vooral voor ons van onschatbare waarde."

Duivels

Het beeld hoort bij De Kleine Waarheid. "We zijn gelovige mensen en we hechten er veel waarde aan. Ik brand ook altijd een kaarsje bij het beeld. Toen ik het lege hoekje zag dacht ik: 'Hoe kan je?' Het is echt duivels. Ik hoop dat als iemand het ergens tegenkomt op Marktplaats dat bij ons wil melden."

Urn

Het is overigens niet de eerste keer dat Liesbeth te maken heeft met een bizarre diefstal uit een van haar zaken. Vorig jaar werd uit haar café 't Hartje een urn gestolen met daarin de as van een stamgast. "Er verdwijnen wel vaker dingen, maar het dieptepunt hebben we nu wel bereikt. Ik hoop dat die gasten berouw tonen en het terug komen brengen."

Mensen die tips hebben over het gestolen Mariabeeld kunnen contact opnemen met restaurant De Kleine Waarheid op het nummer 072-5124724 of de politie 0900-8844.