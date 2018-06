Deel dit artikel:











Grote vechtpartij in Zandvoort na aanrijding Foto: Shutterstock

ZANDVOORT - Zes mannen raakten gisteravond rond 21.00 uur met elkaar in gevecht, nadat één van de partijen waarschijnlijk opzettelijk aangereden was in de Flemingstraat in Zandvoort.

Na de aanrijding stapten drie mannen uit de auto, die gereedschap bij zich hadden. Ze gingen met het andere drietal op de vuist, wat eindigde in een heftige vechtpartij. Toen de politie arriveerde waren de mannen uit de auto al vertrokken, maar gelukkig waren alle zes de vechtersbazen bekenden van elkaar, waardoor een 49-jarige man uit Haarlem in zijn woning aangehouden kon worden. Een 16-jarige jongen, een 49-jarige en 60-jarige man uit Zandvoort raakten gewond door de vechtpartij op en hebben aangifte gedaan.