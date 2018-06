Loco-burgemeester Amstelveen: We Are Here moet zo snel mogelijk weg

AMSTELVEEN - (AT5) Loco-burgemeester Herbert Raat van Amstelveen heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan het pand dat de We Are Here-groep heeft gekraakt. Hij liet weten dat Amstelveen niet zit te wachten op de groep en ze zo snel mogelijk weg wil hebben.

"Het is niet goed dat ze hier zitten. Dat heb ik ook tegen ze gezegd. Dit is voor niemand een oplossing. Het is heel erg slecht", zei Raats. Hij gaf wel toe van mening te verschillen met de groep. "Hier moeten ze niet zijn. We willen dit niet in Amstelveen. Ze moeten hier gewoon weg. Het is ook geen leven dat je hier met een matras ligt in een kantoorgebouw."

De We Are Here-groep kraakte vannacht een pand aan de Mr. G. Groen van Prinstererlaan. Dit deden ze nadat de groep gistermiddag om 12:00 uur de gekraakte woningen in de Rudolf Dieselstraat moest verlaten en sindsdien zonder onderkomen zat. "We hopen in dit pand tijd te hebben om aan onze asielprocedures te werken en de dialoog aan te gaan met de gemeente", schreef We Are Here in een persbericht.

De loco-burgemeester van Amstelveen vindt dat de groep gebruikt wordt. "Voor een soort politiek gewin van sommige mensen. Het resultaat is dat je hier in het kantoorgebouw ligt op een matras in plaats van dat je bouwt aan je toekomst. De uitgestoken hand is er aan alle kanten. Sommige mensen moeten ook gewoon weer terug omdat ze uitgeprocedeerd zijn. Ga daarmee aan de slag. Maar hou ermee op om je als een soort symbool van hot naar her te laten brengen. Je hele leven gaat er stuk door. Dit is niet de oplossing. Ze moeten terug."

De gemeente Amstelveen wil de groep zo snel mogelijk uit het pand hebben. "Ik hoop dat ze er vandaag of morgen uitgaan. Wij gaan de balans opmaken hier. Enerzijds privaatrechtelijk maar ook via de openbare orde. We zitten in een woonwijk. Soms zit er ook wel geweld bij. Niet gelijk bij de groep die ik net gesproken heb. Maar soms wel van mensen die eromheen hangen. Dat hebben we in Amsterdam ook gezien. Dat willen we hier gewoon niet", zei Raat.

Lees ook: We Are Here-groep verlaat Amsterdam en kraakt pand in Amstelveen

De woordvoerder van We Are Here Khalid Jones zei in gesprek te willen gaan met wethouder Rutger Groot Wassink. Desgevraagd liet de kersverse wethouder via zijn woordvoerder weten vandaag niet de pers te woord te willen staan. Morgen wordt er gesproken over de We Are Here-groep in de gemeenteraad.