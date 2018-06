Procedures fusies Gooi verlengd: eerst wachten op nieuw beleid minister

'T GOOI - De procedures voor de fusie van de gemeenten Blaricum-Huizen-Laren en de gemeenten Hilversum-Wijdemeren worden verlengd. De Provincie Noord-Holland heeft dit besloten omdat hun rol in de fusies waarschijnlijk verandert.

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is sprake van een andere rol voor provincies bij gemeentelijke herindelingen, maar dit nieuwe beleid is nog niet bekend. Minister Kajsa Ollongren, die hier over gaat, heeft nog een paar maanden nodig om het beleid te maken. Wel heeft ze al duidelijk gemaakt dat het nieuwe beleid leidend zal zijn voor de reeds gestarte procedure voor beide fusies in 't Gooi.

Dit is voor de Provincie reden om de twee procedures te verlengen totdat de minister het nieuwe beleid heeft vastgesteld. Als er duidelijkheid van de minister is, zullen ook bijeenkomsten voor de inwoners van de gemeenten worden gehouden. De Provincie zal tot die tijd voor zover mogelijk doorgaan met de voorbereiding van de herindelingsontwerpen.