Lift al dagen kapot in Haarlemse flat: "Ik kan geeneens naar een condoleance" Foto: NH/Paul Tromp

HAARLEM - Klaas Lukkien is het, net als alle andere bewoners van een flat aan de P.C. Boutensstraat, meer dan zat. De lift is sinds zaterdagochtend stuk en hij kan geen kant op. Lukkien zit in een rolstoel en kan niet met de trap op en neer. "Het is een gevangenis waar we in zitten, zo voelt dat."

Lukkien belde al meerdere malen met de producent van de lift, het bedrijf Kone, maar nog zonder het gewenste resultaat. Een paar technici zijn de schade komen bekijken, maar de lift werkt nog steeds niet. Voor de camera van NH Nieuws belde Lukkien vanmiddag nog een keer en kreeg de belofte snel teruggebeld te worden. Maar dat gebeurde niet. Condoleance

"Ik weet niet of ze beseffen wat ze de mensen hier aandoen", vertelt Lukkien bij de kapotte lift. Hij mist een onderbeen en kan vanwege zijn beperking niet de trap op- of afgetild worden. In de flat wonen meer mindervaliden. De één blijft binnen, de ander probeert zo goed en zo kwaad toch de trap te pakken. "Ik doe het in etappes", puft een mevrouw met een nieuwe heup en knie. "Ik hoop dat het vanavond is gerepareerd, want ik wil naar de condoleance van een overleden vriendin", zegt Lukkien. Dat gaat hij zeer waarschijnlijk niet redden. Te hopen is dat hij donderdag wel naar de begrafenis kan. Hij liep maandag ook al een paar afspraken mis door de defecte lift. Kerst

Tijdens de afgelopen Kerstdagen lag de lift er ook al uit. Toen vijf dagen lang. NH Nieuws heeft ook contact proberen te leggen met Kone, maar nog zonder resultaat.