Deel dit artikel:











Teveel gebreken bij oplevering nieuwbouwwoning Foto: Joost Lammers / NH Nieuws

AMERSFOORT - Een scheve vloer, niet aangesloten apparatuur, krassen in de ramen of beschadigde deuren en schilderwerk. Het zijn geen zaken die je verwacht als je in een nieuwbouwwoning trekt, maar toch komen deze gebreken geregeld voor. De gemeente Ouder Amstel in de Metropool Amsterdam spant de kroon

Kopers van nieuwbouwwoningen moeten bij de oplevering van hun nieuwe huis scherp letten op fouten en gebreken. Het aantal gebreken steeg vorig jaar fors ten opzichte van de crisisjaren, zo meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH). De meeste opleveringsgebreken kwamen vorig jaar voor in de Metropool gemeente Ouder-Amstel, namelijk 37. Stijging van 40 procent

In 2017 registreerden bouwkundigen van de vereniging gemiddeld 21 gebreken per woning. Dat is een stijging van 40 procent ten opzichte van de crisisjaren, toen gemiddeld vijftien opleveringspunten per woning werden genoteerd. VEH adviseert gemeenten om bij de aanbesteding van nieuwe bouwprojecten de kwaliteit van bouwers mee te laten wegen. Goed opletten

Volgens VEH zijn meer gebreken logisch als de bouw aantrekt en er een schaarste is aan personeel. Maar een stijging van 40 procent in vijf jaar vindt de Vereniging wel heel veel. "De tijd, zorg en aandacht die nodig is om een huis netjes en goed te bouwen lijkt er niet te zijn en kopers moeten daarom bij de oplevering van hun nieuwe huis goed opletten”, aldus Steven Wayenberg, jurist bij Vereniging Eigen Huis. De resultaten van het VEH-onderzoek zijn op basis van ruim 14.000 opleveringskeuringen in 144 gemeenten, waar vorig jaar in elk geval 25 nieuwbouwwoningen werden gekeurd.