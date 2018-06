Geen coffeeshop naar Zuidstraat Den Helder: "De buurt kan het bijna niet geloven"

DEN HELDER - De geplande verhuizing van een coffeeshop naar de Zuidstraat in Den Helder gaat niet door. De partijen die momenteel een coalitie aan het vormen zijn hebben er een stokje voor gestoken. Andere partijen hebben zich aangesloten en nu mede-ondertekend dat de buurt ontzien moet worden.

Toen de verhuisplannen van de coffeeshop bekend werden, kwam de buurt in opstand. Buren vreesden voor nog meer verkeer dan de vele toeristen die de weg al gebruiken van en naar de Texelboot. Ook over de veiligheid en de rust waren zorgen. Jop Roggeveen van Belangenvereniging Visbuurt is blij dat het plan nu van de baan is: "We zijn heel blij. Ik sprak net een 85-jarige buurvrouw die zei dat ze er weer slecht van had geslapen. Ze was zo blij toen ze hoorde van het nieuws."

Bijna alle partijen onderschrijven tot nu toe dat de verhuizing niet door kan gaan. College van B en W heeft in de discussie al meerdere malen laten weten dat dit mogelijk niet zonder consequenties is. Er zou een eis tot schadevergoeding van de coffeeshophouders kunnen komen. Ook kan het zijn dat de coffeeshop nu in de Koningstraat blijft zitten en ook de andere coffeeshops niet verhuizen, zoals wel het plan was.

Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder: "Consequenties moet je accepteren. Als je zegt voor de burger te gaan dan moet je dat doen ook. De buurt was hier duidelijk over. Ga nu eerst met de ondernemer in gesprek over de toekomst. Ik ben bijvoorbeeld in Hoorn op het bedrijventerrein geweest bij een coffeeshop en dat is een plaatje. Ik zeg niet dat dat het moet worden maar praat er over."

"We gaan dit zeker vieren", zegt Jop Roggeveen. Hij gaat sinds het nieuws bekend werd, de hele buurt door om het aan iedereen te vertellen. "De buurt kan het bijna nog niet geloven. Ze zeggen soms dat ze het eerst willen zien voor ze het geloven."