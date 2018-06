Annelotte Roozenboom: "Blauw-Wit is een kans die ik moet pakken"

AMSTERDAM - BENNEKOM Van korfbalclub DVO naar AKC Blauw-Wit. Van Bennekom naar Amsterdam. De pas 17-jarige Annelotte Roozenboom beseft dat haar overstap een grote is, maar kent geen twijfels. "Dit is een mooie kans voor mij en die moet ik pakken."

De jeugdinternational hoopt bij Blauw-Wit veel te kunnen leren en zich zo als speelster verder te ontwikkelen. Dat het ook sociaal anders wordt, staat buiten kijf. "Ik kan heen en weer gaan reizen, maar waarschijnlijk ga ik in Amsterdam op kamers en een studie doen. De clubs zijn heel anders. Bij DVO ben ik begonnen, ben je met allemaal vriende en ken je iedereen. Blauw-Wit is niet zo groot, maar daar hoop ik me persoonlijk te ontwikkelen. Dat is nodig als je hogerop wilt."

Roozenboom verwacht komend seizoen in het tweede team te spelen. "Ik ben nog jong. Ik denk niet dat ik komend jaar al in de League speel, maar dat is uiteindelijk wel mijn droom."

