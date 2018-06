Deel dit artikel:











Vergunning verleend voor kermis Hippolytushoef, behalve voor de botsauto's Foto: Shutterstock

HIPPOLYTUSHOEF - De gemeente Hollands Kroon gaat deze zomer een vergunning verlenen aan de kermis in Hippolytushoef. Er is één maar: de botsauto's zijn niet welkom op het Kerkplein. De gemeente vindt de plek niet veilig genoeg voor de attractie. Iets waar de exploitant het niet mee eens is.

Het probleem speelt al sinds 2016. Vorig jaar werd er nog eenmaal uitzondering gemaakt voor de botsauto's, sindsdien worden de gemeente en de exploitant het maar niet met elkaar eens. Volgens de gemeente blijft er tussen de attractie en de 'belendende percelen' te weinig ruimte over voor brandweer, ambulance of politie om in geval van nood de veiligheid te kunnen garanderen. Wél genoeg ruimte

De exploitant van de botsauto's, Karin Jonker, zegt dat er wel degelijk voldoende ruimte is. Zij beraadt zich op dit moment op wat zij gaat doen. Eerder gaven de exploitanten van de andere attracties bij Jonker aan dat zij ook niet zullen komen als de botsauto's niet welkom zijn. Volgens haar is hun argument dat er niet genoeg basis voor ze is om een boterham te verdienen aan de kermis als de botsauto's er niet zijn. Een eeuwenoude traditite staat daarmee op het spel, stelt ze. Volgens burgemeester Nawijn blijft de deur van het gemeentehuis altijd open voor de exploitant van de botsauto's. Als zij een alternatieve locatie weet te vinden, bijvoorbeeld door te schuiven met de andere atrracties, dan kan zij altijd voor een nieuwe vergunning aankloppen. Ook al is de termijn officieel verstreken, toch wil de gemeente graag meewerken.