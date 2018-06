Storm van kritiek na tweet vacaturesite over 'vrouwenbanen': 'Het is 2018, niet 1950'

AMSTERDAM - (AT5) Welke baan vind jij aantrekkelijker voor een vrouw? Stewardess of verpleegkundige.' Zo tweette de Amsterdamse vacaturesite Jobbird.com. De tweet deed een hoop stof opwaaien. "Het is 1950, niet 2018!", luidt één van de reacties. Het bedrijf heeft inmiddels maatregelen genomen.

De verbazing is groot en de tweet wordt opgepikt door onder andere Georgina Verbaan ('Huisvrouw. Zo aantrekkelijk. Echt, hou me tegen.') en Tim Hofman. Vervolgens krijgen steeds meer mensen de tweet, die twee dagen geleden al geplaatst werd, in de gaten.

"Waarom is het relevant of een baan aantrekkelijk is voor een vrouw?", reageert iemand. Een ander houdt het kort: "Rot op". Sommigen kunnen niet geloven dat het een serieuze uiting is: "Dit doen jullie expres voor de ophef toch? Toch?"

Samenwerking beëindigd

Niets is minder waar, blijkt als we CEO van Jobbird, Marlot Cruiming, spreken. "Die post slaat echt nergens op. We laten het account beheren door een extern bureau. We hebben ze inmiddels laten weten dat de samenwerking met het bedrijf beëindigd is", zegt Cruiming tegen AT5. 'Ik ben zelf een vrouw, dus ik ben daar zeker júist mee bezig", voegt ze daar aan toe.

De CEO laat weten de tweet in eerste instantie niet te hebben opgemerkt, maar nadat ze werd gewezen op de kritiek heeft ze direct actie ondernomen. De tweet staat echter nog wel online.