Buitenschoolse opvang en partycentrum vervolgd om dood kleuter Maurycy

HAARLEM - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat buitenschoolse opvang Small Steps en partycentrum Happy Days vervolgen voor de dood van de kleuter Maurycy Biernacki. Het toen 4-jarige jongetje viel in december 2015 van een speeltoestel en overleed enkele dagen later aan de verwondingen. Ook een kleuterleidster en twee medewerkers van de speelhal worden vervolgd op verdenking van dood door schuld, zo meldt het OM aan NH Nieuws.

De familie heeft 2,5 jaar op deze uitslag moeten wachten. De oom van het jongetje, Vincent Pover, is niet verrast. "We zagen het natuurlijk al wel aankomen, aangezien het onderzoek zo lang heeft geduurd."

Lees ook: Familie omgekomen kleuter Maurycy moet nog langer wachten

De nabestaanden hebben het nog altijd moeilijk met het verlies. "Het is gewoon zwaar, omdat de zaak zo lang op zich laat wachten", vertelt Vincent. Begin 2017 gaf het OM aan dat er aanvullend onderzoek nodig was. Dit heeft bijna 1,5 jaar geduurd.

Fatale val

Maurycy Biernacki was 4 jaar toen hij in december van 2015 van een speeltoestel viel bij partycentrum Happy Days in Grootebroek. Hij overleed enige tijd later. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de jongen te jong was om op het toestel te spelen en dat de veiligheidsmaatregelen te kort schoten.

De rechtszaak zal in het najaar beginnen.