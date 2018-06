Burgemeester Koggenland sluit drugsschuur in Spierdijk

SPIERDIJK - Burgemeester Posthumus van Koggenland heeft gisteren in Spierdijk een schuur dichtgetimmerd. Omdat er drugs zijn gevonden, mag het pand de komende tijd niet worden betreden.

De gemeente ging tot de sluiting over, omdat er onlangs een grote hoeveelheid speed (amfetamine) en zakken met hennep werden gevonden. In een eerder stadium heeft de politie een verdachte aangehouden. De gevonden drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

De schuur waar de verdovende middelen werden gevonden hoort bij een woning. Die woning is voor zover bekend niet tot verboden terrein verklaard.

Eerste drugsdelict

Koggenland hanteert een zerotolerancebeleid, wat betekent dat een gebouw na de constatering van een eerste drugsdelict direct kan worden gesloten. "In mijn gemeente tolereer ik geen drugshandel", aldus Posthumus.

"Productie van en handel in soft- en harddrugs is in alle gevallen verboden. Als gemeente zetten wij sterk in op handhaving. Bij de productie van of handel in drugs treden wij hard en slagvaardig op. Hiermee hopen we overlast en andere gevaren voor inwoners en omwonenden te voorkomen."