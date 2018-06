Negen jaar cel voor voortvluchtige verdachte die 18-jarige Haarlemmer doodstak

IJMUIDEN - De 20-jarige Haarlemmer die in april 2017 een 18-jarige plaatsgenoot in IJmuiden doodstak, moet negen jaar de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald. Ondanks dat de man negen jaar moet zitten, is hij gevlucht naar Turkije. Volgens de rechtbank heeft iedere poging tot een uitlevering 'een kleine kans van slagen'.

Met deze uitspraak van de rechter is de straf gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De steekpartij vond plaats in de nacht van 9 op 10 april 2017 in een verlaten steeg om de hoek bij een tankstation in IJmuiden. Daar kwamen het slachtoffer en de dader bewust samen, nadat ze eerder ruzie zouden hebben gehad. Beide mannen namen een vriend mee naar de ontmoeting.

Lees ook: OM eist negen jaar cel tegen verdachte 'beestachtige' en dodelijke steekpartij

Nadat er over en weer was gescholden, sloeg het latere dodelijke slachtoffer een van de mannen knock-out. Dit tweetal liep de steeg uit, waarop de nu veroordeelden Haarlemmer hen achtervolgde. De officier van justitie zei eind mei tijdens een zitting: "De verdachte stak op beestachtige wijze in op het slachtoffer, ook nadat hij 'help, ik ga dood' riep'."

Voortvluchtig

Of de 20-jarige dader daadwerkelijk zijn straf zal uitzitten, is niet bekend. Hij is namelijk direct na de dodelijke steekpartij gevlucht naar Turkije, waar volgens het OM de opties voor uitlevering 'problematisch' zijn. De dader zal het vonnis daar te horen krijgen en kan daar beslissen of hij in hoger beroep gaat. Iemand anders kan dat namens hem doen.

De rechtbank blijft pogingen doen voor uitlevering, maar de woordvoerdster vertelt aan NH Nieuws dat dit 'een heel kleine kans op slagen heeft'.