Pitcher Angela toegevoegd aan Amsterdam Pirates Foto: NH Sport/Thomas Brood

AMSTERDAM - AMSTERDAM De linkshandige werper Jerremyh Angela is toegevoegd aan het team van Amsterdam Pirates. "De afgelopen maanden speelde hij bij een junior college in Amerika. Vorig jaar speelde hij bij UVV, maar nu is hij weer terug op het oude nest. Er komt een druk programma aan dus ik ben blij dat hij erbij komt", vertelt trainer Charles Urbanus van Amsterdam Pirates

Woensdag start voor Amsterdam Pirates de Europacup in Rotterdam. "De Europacup honkbal is een schitterend toernooi om te spelen. Met sterke Italiaanse teams, maar ook een sterk Duits (Heidenheim) en een sterk Tsjechisch (Draci Brno) team", aldus Urbanus. De Amsterdammers willen minimaal de halve finales halen. Het plan is om de eerste twee wedstrijden tegen Heidenheim en Rouen meteen te winnen. Dan is normaliter de derde wedstrijd tegen Rimini minder van belang. "Wij hebben een bepaald plan en dat is met name gericht op de eerste twee wedstrijden. Die bepalen het verloop van het toernooi. Wij hebben besloten om pitcher Kevin Heijstek de eerste wedstrijd te laten beginnen als startende werper. We hebben dan de intentie om hem op zondag hopelijk in de finale terug te laten komen", aldus Urbanus.