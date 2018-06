Deel dit artikel:











Jonge brandstichter op heterdaad aangehouden in Zaandam Foto: Google Streetview

ZAANDAM - Een 16-jarige jongen is vannacht op heterdaad betrapt toen hij een auto aan de Magda Janssenstraat in Zaandam in brand wilde steken. De politie heeft hem gearresteerd.

Een man zag vannacht rond 00.35 uur hoe de jongen bij een auto stond en een fles weggooide. Hij vertrouwde het niet en besloot de verdachte aan te spreken. De getuige zag hierop dat de jongen handschoentjes droeg en schakelde direct de politie in. Agenten vonden bij de jongen diverse vuurontstekende middelen en hebben hem aangehouden.