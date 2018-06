De Peiling: Kinderogen slechter door smartphone en tablet

NOORD-HOLLAND - Langdurig staren naar de schermpjes van een tablet of smartphone leidt tot meer bijziendheid bij kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC.

Kwart dertienjarigen bijziend

Het Erasmus MC heeft duizenden kinderen jaren gevolgd. Op zesjarige leeftijd had 2,5 procent problemen met scherp zien in de verte. Op negenjarige leeftijd had 12,5 procent van de kinderen last van bijziendheid en op hun dertiende 25 procent. Over drie jaar worden de kinderen opnieuw onderzocht. Verwacht wordt dat het aantal bijzienden in de groep dan is gestegen tot de helft

Oorzaak

Smartphones en tablets worden gezien als de oorzaak van het slechte zicht. Langdurig kijken naar voorwerpen dichtbij is niet goed voor de ogen. De onderzoekers veronderstellen dat de cijfers onder Rotterdamse kinderen ook gelden in de rest van Nederland.

Buiten spelen

Om problemen te voorkomen zouden kinderen minder lang achter de schermpjes moeten zitten. Oogartsen bedachten de 20-20-2 richtlijn: kinderen moeten het dichtbij kijken steeds na 20 minuten onderbreken voor een pauze van 20 seconden waarbij in de verte wordt gekeken. Daarnaast moeten ze ook dagelijks 2 uur buiten spelen. Buitenlicht is belangrijk voor de ontwikkeling van het kinderoog.

