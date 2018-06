Deel dit artikel:











Den Helder verbiedt oplaten van ballonnen tijdens feesten en evenementen Foto: Shutterstock

DEN HELDER - In de gemeente Den Helder is het binnenkort verboden om tijdens festiviteiten en evenementen ballonnen op te laten. Een motie die GroenLinks daarover had ingediend, is gisteravond aangenomen in de raad.

Jaarlijks worden in Nederland rond de miljoen ballonnen opgelaten, vertelde Marije Boessenkool van GroenLinks gisteren in de raad. Daarvan worden er zo'n 72.000 teruggevonden op het strand. "Restanten van ballonnen, maar ook de touwtjes, zijn vaak onderdeel van zwerf- en drijfvuil. Deze restanten van ballonnen worden opgegeten door vissen, vogels en andere dieren met alle gevolgen van dien", zo benadrukte Boessenkool volgens onze mediapartner Den Helder Actueel. Plastic bekers

D66 hoopt dat het balonnenverbod de aanzet is tot een grootschaligere aanpak van het voorkomen van zwerfvuil. Zo wil de partij dat er ook iets gedaan wordt aan het gebruik van plastic bekers bij evenementen. De partij pleit ervoor een lijst met verboden artikelen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen. De VVD vindt dat laatste niet nodig en wijst op de eigen verantwoordelijkheid van organisatoren en bezoekers van evenementen. "Als we dit allemaal in de APV moeten opnemen, wordt het wel een hele lange lijst." De PVV deelt die mening, maar is er uit oogpunt van dierenwelzijn wel voor.