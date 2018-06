VOLENDAM - Monnickendammer Martijn Kaars gaat weer voor FC Volendam spelen. In 2014 verruilde de aanvaller de jeugdopleiding van FC Volendam voor Ajax.

Kaars speelde het afgelopen seizoen bij Ajax Onder 19 jaar. In 21 wedstrijden maakte hij 7 doelpunten. Omdat er voor hem geen toekomst meer was bij de Amsterdamse club besloot hij terug te keren naar zijn oude club. De 19-jarige Kaars gaat in eerste instantie voor Jong FC Volendam spelen.