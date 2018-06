Seismoloog: "Relatie tussen aardbeving Warder en gasvelden onderzoeken"

WARDER - De oorzaak van de aardbeving die rond 1.00 uur vannacht onder het dorp Warder werd gemeten, staat nog niet vast.

Dat zegt seismoloog Läslo Evers tegen NH Nieuws. "We kennen in dat gebied geen natuurlijke aardbevingen, maar we gaan verder onderzoeken of er een relatie tot gasvelden is."

Het dichtstbijzijnde gasveld is gasveld Middelie, zo blijkt uit een interactieve kaart van Milieudefensie. Dat gasveld loopt grofweg van Avenhorn tot Middelie en ligt grotendeels in de gemeente Beemster. Uit het veld wordt sinds de jaren zestig van de vorige eeuw gas gewonnen.

Het veld onder Beemster is een relatief klein veld, dat oorspronkelijk zo'n 11 miljard m³ gas bevatte. Ter vergelijking: het Groninger gasveld bevatte oorspronkelijk 2.800 miljard m³ gas.

'Zeer kleine kans op aardbeving'

In 2015 en 2017 werden twee extra boortorens in het gebied geplaatst, en twee extra putten geboord. Volgens de NAM is is de kans dat een gaswinning uit klein gasveld een aardbeving veroorzaakt 'zeer klein'.

Uit gegevens van het KNMI blijkt dat de aardbeving een kracht van 2,5 op de schaal van Richter had en het hypocentrum op drie kilometer diepte lag. De beving werd geregisteerd door verschillende meetpunten in Noord-Holland, maar ook bij meetstations in Friesland en Groningen werden de trillingen geregistreerd.

Geen berichten op sociale media

Volgens Evers kunnen bevingen vanaf een kracht van 1,8 à 1,9 op de schaal van Richter worden gevoeld. Toch heeft hij niet de indruk dat de beving van vannacht door veel mensen is opgemerkt. "Want anders zie je op sociale media wel berichten verschijnen."

In welke mate een beving wordt opgemerkt, hangt niet alleen af van de kracht, maar ook van de diepte, het tijdstip en de bevolkingsdichtheid. De beving van vannacht was relatief ondiep, maar er wonen relatief weinig mensen in het gebied van wie een - zo mag worden verondersteld - een groot deel op het moment van de beving op een oor lag.