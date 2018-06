'Ajax bood familie permanente zorg voor Nouri en nieuw tienjarig contract aan'

AMSTERDAM - (AT5) Binnen Ajax is er gesproken over verschillende voorstellen om de familie van Abdelhak Nouri tegemoet te komen.

Er zou onder andere gesproken zij over huisvesting voor Nouri, permanente zorg door verplegers die bij Ajax op de loonlijst komen, een nieuw 10-jarig contract voor Nouri, de vernoeming van De Toekomst of de hoofdtribune in de Johan Cruijff ArenA naar Nouri of hulp bij de oprichting van de Nouri Foundation, inclusief een eerste donatie of een (jaarlijkse) benefietwedstrijd, meldt De Telegraaf vanmorgen.

Deze mogelijkheden zouden ook zijn besproken en voorgelegd aan de familie van Nouri en hun letselschadeadvocaat John Beer en advocaat Khalid Kasem. Zij hebben de voorstellen als onvoldoende beoordeeld.

"Als Ajax in de periode na het ongeluk met gebogen hoofd naar de familie was toegegaan - en gewoon had gezegd: 'het is vreselijk misgegaan, we kunnen de tijd helaas niet terugdraaien, maar we gaan jullie absoluut helpen.' Dan hadden ze aan de familie Nouri een heel goede gesprekspartner gehad. Dan waren beide partijen nooit zo tegenover elkaar komen te staan als nu", zegt Beer tegen het AD.

Aansprakelijkheid

Ook het statement van Ajax gisteren, waarin de club stelde niet aansprakelijk te zijn, schoot de letselschadeadvocaat in het verkeerde keelgat. "Wat betreft aansprakelijkheid, was er steeds opnieuw sprake van een ontwijkende houding. Ajax had veel meer nederigheid en verantwoordelijkheid moeten tonen richting de familie"

"Toen dat steeds opnieuw uitbleef, ook na een uitgebreid gesprek hierover, kon de familie niet anders dan deze weg bewandelen. Voor hen is het heel belangrijk dat Ajax aansprakelijkheid erkent."

De zaak wordt over ongeveer drie maanden door de arbitragecommissie van de KNVB behandeld. Deskundigen stelden gisteren al dat de zaak mogelijk te complex is voor de arbitragecommissie.