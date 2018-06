Deel dit artikel:











Meerdere passagiers onwel in lijnbus Alkmaar Foto: Shutterstock

ALKMAAR - In een Connexxion-bus in Alkmaar zijn vanochtend meerdere inzittenden onwel geworden. De brandweer heeft metingen verricht in de bus, maar daar kwam niks uit, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De brandweer voerde de metingen uit, omdat het ging om meerdere passagiers die zich niet goed voelden. Vorige week vloog een bus van Connexxion in Alkmaar in brand. Twee keer eerder brandde er in de afgelopen jaren een Connexxionbus af. Volgens de busmaatschappij hebben de branden niets met elkaar te maken. Lees ook: Ongeruste Facebookgebruikers na derde busbrand in Alkmaar: "Je kan er op wachten dat het een keer fout gaat" Of de onwelwordingen van vanochtend verband houden met de busbrand van vorige week, kan nog niet gezegd worden.