KNMI: Lichte aardbeving gemeten in Warder

WARDER - Onder het dorp Warder is vannacht een lichte aardbeving gemeten. Dat blijkt uit het KNMI-overzicht van de laatste aardbevingen in Nederland en België.

De beving vond plaats om 01.01 uur (UTC+2) en had een kracht van 2,5 op de schaal van Richter. Het gaat volgens de details van het KNMI om een geïnduceerde aardbeving, wat betekent dat dat de beving is veroorzaakt door gaswinning.

Ook de bevingen van de afgelopen jaren in Groningen vallen in de categorie geïnduceerde bevingen. Het tegenovergestelde van inductieve beving is een natuurlijke beving.

Er komen vaker aardbevingen voor in Noord-Holland, die vrijwel altijd worden veroorzaakt door gaswinning. Zo werden er in een juninacht in 2015 kort na elkaar twee nachtelijke aardbevingen bij Anna Paulowna gemeten: de eerste had een kracht van 1,5 op de schaal van Richter, de tweede een kracht van 2,3.

Heb jij iets gevoeld van de aardbeving vannacht? NH Nieuws komt graag met je in contact via internet@nhnieuws.nl!