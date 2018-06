Oplettende vissers redden vrouw die met auto de Amstel in reed

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - Niemand zag het gebeuren, maar gelukkig waren er drie Amsterdamse vissers die zaterdagmiddag ineens een auto in het water van de Amstel zagen. Ze twijfelden geen moment en wisten de inzittende vrouw uit de auto te bevrijden.

De vissers vaarden met hun bootje ter hoogte van het Hoger Einde-Noord in Ouderkerk aan de Amstel toen ze de auto zagen. In de auto zat nog een vrouw. Via de bijrijderskant wisten de mannen haar uit de auto te halen.

De vrouw bleek ongedeerd. Ze had geen idee hoe ze in het water terecht was gekomen. De politie meldt vandaag op Facebook dat er geen alcohol in het spel was.

De auto is uit het water getakeld.

Redders gezocht

NH Nieuws komt graag in contact met de redders. Ben of ken jij één van de vissers? Neem dan contact met ons op via 088-8505229 of stuur een mailtje naar internet@nhmedia.nl.