AED gestolen in Hoorn: "Deze mensen weten niet wat de mogelijke gevolgen zijn"

HOORN - Een Automatische Externe Defibrillator (AED) uit iemands tuin stelen, waardoor de overlevingskans van iemand met een hartaanval in de buurt kleiner wordt. Het gebeurde vorige week bij Leon Hessing uit Hoorn. Een laffe daad, vindt hij. "Dit doe je gewoon niet. Deze mensen weten niet wat de mogelijke gevolgen zijn."

In een weekend is de AED door nog onbekende daders gestolen. Bij thuiskomst was Leon, werkend als taxichauffeur, dan ook behoorlijk geschrokken. De AED, die naast zijn deur aan Het Oude Ambacht in Hoorn stond, gold als openbare AED die mensen in noodsituaties konden gebruiken. Buurtbewoners hebben nauwelijks iets gezien of gehoord. "Ze zagen wel iemand lopen, maar of dat de daders waren, weten we niet."

Veel langer

Peter Hollenberg van Burger AED Hoorn betreurt het dat dieven de AED hebben meegenomen. "Ik baal hier echt van", zegt hij. Naast zijn eigen huis hangt ook een AED aan de muur. In Hoorn zijn er momenteel nog 42 openbare AED’s. Binnen een straal van zes minuten hebben mensen toegang tot een AED. "Maar nu de AED aan Het Oude Ambacht weg is, wordt die tijd ongeveer tien minuten meer", aldus Hollenberg.

Behoorlijk prijskaartje

Wanneer er weer een nieuwe AED bij Leon komt te hangen is nog onduidelijk. Een nieuwe defibrillator kost 1.500 euro en dat geld is niet zomaar beschikbaar. "Ik hoop dat er binnen twee maanden weer eentje hangt", zegt Hollenberg. "Tenzij de dieven zich bedenken en hem toch netjes teruggeven."