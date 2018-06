Vermiste Fiona zat al maandenlang in Frans klooster

CASTRICUM - Fiona Meijland, de vrouw uit Emmen die zes maanden geleden zoek raakte uit een klooster in Heiloo, is teruggevonden in het Franse Lourdes. Volgens Petra Blankwaard, woordvoerder van StichtingZoekJeMee, zou ze daar al sinds eind december vorig jaar in een klooster zitten.

De stichting, een burgerinitiatief dat in actie komt bij vermissingen, kreeg een paar dagen geleden een mail in het Nederlands van een pater uit Lourdes dat Fiona in hun klooster daar zou verblijven. "We konden ons geluk niet op, maar waren ook argwanend want iedereen kan zeggen dat ze haar hebben gevonden", vertelt Blankwaard. De recherche in Nederland vroeg om foto's van Fiona en het bleek om haar te gaan. "Het was een last van onze schouders." De Emmense zou daarentegen wel een verminderde gezondheid hebben.

Fiona verdween 19 december van de radar. Zij was op dat moment bezig met een retraite van tien dagen in het Onze Lieve Vrouwe Ter Nood-klooster in Heiloo. Haar telefoon signaal gaf als laatste een signaal bij Bakkum. "Waarschijnlijk heeft ze haar telefoon daar weggegooid of gewoon uitgezet", aldus Blankwaard.

'Opgaan in natuur'

De moeder van Fiona heeft inmiddels contact met haar gehad en weet de stichting te vertellen dat de 44-jarige vrouw een trein vanuit Heiloo naar Lourdes heeft genomen. "Ze wilde daar 'opgaan in de natuur'", weet Blankwaard te vertellen aan NH Nieuws. Uiteindelijk belandde ze al snel in een klooster. Gedurende haar hele verdwijning heeft ze daar gezeten.

Fiona vertrok eerder al eens vanaf haar woonplaats Emmen om 'in de natuur op te gaan'. Dat werd volgens Blankwaard toen op het nippertje door haar familie voorkomen.

Niet terugkeren

De vrouw zou hebben gezegd dat ze voorlopig niet terug wil keren naar Nederland en in Lourdes blijft. De Franse stad wordt gezien als een bedevaartsoord.