Deel dit artikel:











Omstreden 'kroegenpad' van de baan na fel protest bewoners Foto: NH / Jurgen van den Bos Foto: NH Nieuws/Jurgen van den Bos

WARMENHUIZEN - Het omstreden voetpad bij de Krankhoorn in Warmenhuizen is van de baan. Het plan is na fel protest van bewoners van tafel geveegd tijdens een verhitte vergadering van de dorpsraad.

Veel bewoners van de Krankhoorn hebben slapeloze nachten gehad vanwege het plan om een voetpad aan te leggen tussen de Stationsweg en de Dorpsstraat. Het doel was een veiliger alternatief voor schoolkinderen die - volgens de dorpsraad - nu over de Stationsweg moeten. Daarnaar blijkt geen onderzoek te zijn gedaan. Lees ook: Buurt fel tegen voetpad voor schoolkinderen In emotionele betogen gaven bewoners aan nu al veel overlast te hebben van dronken kroeggangers die in de tuinen poepen, 's nachts op de ramen bonken of seks hebben op het erf achter de huizen. Excuses

Tijdens de bijeenkomst bleek dat de dorpsraad het plan al in 2015 heeft besproken met de gemeente. Die heeft het geld klaar liggen om het pad dit jaar nog aan te leggen, terwijl de buurt nog niet op de hoogte was. De dorpsraad heeft excuses aangeboden en de aanwezige wethouders hebben de garantie gegeven dat het voetpad er niet komt. Bewoners reageren opgelucht: "Ik ga nu morgen echt met een gerust gevoel op vakantie."