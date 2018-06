Aké voorkomt nederlaag van Oranje tegen Italië

AMSTERDAM - TURIJN Het Nederlands elftal heeft in Turijn met 1-1 gelijk gespeeld tegen Italië. Na een slechte eerste helft van Oranje kreeg de ploeg in de tweede helft iets meer kansen. Kort na de 1-0 van de Italianen kwamen de Azzurri met tien man te staan. Vlak voor tijd zorgde Nathan Aké voor de gelijkmaker:1-1.

De toeschouwers in het maar matig gevulde stadion zagen Oranje in de derde minuut al met de schrik vrijkomen toen Belotti uit een vrije trap scoorde, maar de scheidsrechter terecht constateerde dat het buitenspel was. Italië was de betere ploeg in de eerste helft en kreeg een aantal goede kansen doordat de ploeg er meermaals in slaagde om de bal achter de verdediging van Nederland te krijgen met splijtende passes. Alleen de afwerking faalde of keeper Jasper Cillessen lag in de weg. Op slag van rust voorkwam Ruud Vormer nog een doelpunt van de Italianen door de bal van de lijn te koppen. In aanvallend opzicht kwam Oranje niet in het spel voor, vooral ook omdat de spitsen te geïsoleerd stonden.

Tweede helft

Hans Hateboer raakte vlak voor de rust geblesseerd aan zijn hand en werd na de rust vervangen door Daryl Janmaat. Nederland begon de tweede helft iets beter en na een uur spelen kon de eerste goede kans worden opgetekend voor Oranje. Vormer gaf een voorzet op maat op Tony Vilhena, die de bal met een volley overschoot. Ook daarna kregen de mannen van Ronald Koeman wel iets meer kansen dan in de eerste helft, maar de eerste goal viel in de 66e minuut toch aan de andere kant voor Italië. Een voorzet van invaller Chiesa werd door een andere invaller, Zaza, binnengegleden.

Italië met tien man

Twee minuten later kwam Italië met tien man te staan, nadat Domenico Criscito rood kreeg omdat hij de doorgebroken Ryan Babel neerlegde. Beide coaches wisselden flink door en zo kwam ook Wout Weghorst een klein kwartier voor tijd nog in het veld. Weghorst zong voorafgaand aan de wedstrijd het volkslied op de bank geconcentreerd mee met gesloten ogen en de hand op het hart.

Twee minuten voor tijd kon Oranje toch nog de onverdiende gelijkmaker scoren. Uit een voorzet van Steven Berghuis kopte Nathan Aké de bal binnen.

Opstelling Italië: Perin; Zappacosta (De Sciglio/57), Rugani, Romagnoli en Criscito; Cristante, Jorginho (Baselli/78), Bonaventura (Pellegrini/87), Verdi (Chiesa/61), Belotti (Zaza/63) en Insigne (Bonucci/70).

Opstelling Nederland: Cillessen; Hateboer (Janmaat/46), De Ligt (Aké/70), Van Dijk, Blind (Weghorst/77) en Vilhena; Vormer (Berghuis/70), De Roon (Promes/77), Wijnaldum; Depay en Babel (Elia/82).