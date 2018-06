Nog steeds overlast van jongeren in Hilversum

HILVERSUM - Buurtbewoners voelen zich nog niet veilig in Hilversum. Het Centraal Cultureel Planbureau (CPB) publiceerde vandaag een veiligheidsmonitor waarin Hilversummers aangeven overlast van jongeren te hebben. Met name Hilversum-Oost heeft de afgelopen jaren last gehad van hangjongeren. Rondvraag door NH Nieuws in de wijk leert dat er minder overlast is dan een jaar geleden, maar dat het probleem nog zeker niet is opgelost.

Een bekende hangplek is de kruising van de Minckelersstraat en de Kamerlingh Onnesweg. Hier staan vier bankjes, pal voor de woning van Sandra*. "Ze zitten altijd tot 's avonds laat op die bankjes. Vorig jaar ben ik er wel een keer op afgestapt omdat ze zoveel lawaai maakten. De volgende dag zag ik dat er een steen tegen mijn raam gegooid was", aldus Sandra.

Ondanks dat de jongeren meerdere malen op hun gedrag werden gewezen, kwam er geen verbetering. Tot drie weken geleden. "De politie stond bij de jongens, maar ze waren nog steeds luid. Toen ben ik heel boos tegen de politie en de jongeren geworden. Sindsdien komen de jongeren hier niet meer. Ik ben ook netjes teruggebeld door de politie met de vraag of de overlast verminderd was".

Intensievere aanpak

Jarenlang hebben wijkbewoners veel overlast ervaren. Auto's werden in de brand gestoken en bewoners werden uitgescholden. Sinds september 2016 heeft de gemeente Hilversum een intensievere aanpak van jeugdoverlast, in samenwerking met de betrokken partijen is er een integrale aanpak. De gemeente geeft aan dat deze aanpak heeft geleid tot een afname van het aantal overlastmeldingen en dat bewoners in gesprekken aangeven minder overlast te ervaren.

Meerdere wijkbewoners bevestigen dat de wijk rustiger is sinds vorig jaar. Het Jac. P. Thijsseplein was vorig jaar bijvoorbeeld meerdere malen in het nieuws als gevolg van overlast. Twee bewoners die aan het plein wonen geven aan dat er nu vrijwel geen overlast meer is.

Het CBS onderzocht de ergernissen die Hilversummers ervaren. Op plek vijf staat overlast door jongeren: 6,4% van de Hilversummers ondervindt hier last van. Van de wijkbewoners die NH Nieuws sprak gaf een gedeelte aan dat er sprake is van minder overlast vergeleken met vorig jaar. Een ander gedeelte gaf aan dat de situatie niet verbeterd is.

Getto

Voor Biance Verweij is de overlast niet afgenomen. Ze komt vaak langs bij haar vader die aan de kleine drift in Hilversum-Oost woont. Haar vader woont tussen twee snackbarren in, waar jongeren vaak samenkomen. Voor haar voelt de wijk 's avonds aan als een getto. "Laatst werden er pal voor mijn vaders woning twee jongens op een scooter ingerekend door de politie, met getrokken wapen. En mijn vader, die alzheimer heeft, is laatst bestolen van een ketting die hij al om heeft sinds ik hem op mijn zestiende gaf voor zijn verjaardag. Die ketting hebben ze van z'n hoofd getilt en vervangen door een neppe gouden. Echt heel triest."

Lees ook: Gediscrimineerde onderneemster Hilversum doet aangifte van poging tot doodslag

Op de Kleine Drift werd de 37-jarige Gilly Emanuels, eigenaresse van ijssalon 't Perronnetje werd vorige zomer langdurig geterroriseerd door hangjongeren. Daarbij liepen de gemoederen op een gegeven moment zo hoog op dat ze de jongeren met een stok te lijf ging.

Problemen

Een woordvoerder van de gemeente Hilversum erkent dat er nog problemen zijn. "De aanpak van jeugdoverlast blijft een aandachtspunt en we weten dat er inwoners zijn die nog steeds overlast ervaren. Net als in andere wijken in Hilversum, komen ook in Oost jongeren graag samen in de buitenruimte en leidt dit soms tot overlast. De gemeente zet de integrale aanpak daarom voort."

*Sandra is een fictieve naam.