Snelheidsduivels grootste ergernis in woonwijken: "Af en toe schrikbarend"

ALKMAAR - Van alle ergernissen die bewoners kunnen hebben, staan snelheidsduivels op nummer een, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook in de Bannewaard in Alkmaar, op het oog een rustig buurtje, is het vaak raak. De buurt heeft nu zelf maatregelen genomen.

"Het is af en toe schrikbarend", vertelt een omwonende. Vooral buurtbewoners die kinderen hebben houden af en toe hun hart vast. "We hebben regelmatig naar buiten moeten roepen: 'Pas op!'", aldus Sandra Kuijs.

Ze heeft meerdere maatregelen genomen om haar kinderen veilig te laten buiten spelen. Zo legt Sandra regelmatig kinderfietsjes half op straat, zodat automobilisten wel moeten afremmen.

Volgens de buurt is het vooral zo druk in de wijk door de vele wildparkeerders. De stad is dichtbij en daar is parkeren vrij prijzig. Daarentegen wordt er binnenkort in Bannewaard waarschijnlijk ook betaald parkeren in gevoerd. "Ik hoop dat het plan doorzet en dat het hier dan wat rustiger wordt in de straat", aldus Sandra.