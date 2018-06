Brand bedrijfspand Heiloo vermoedelijk aangestoken: politie zoekt getuigen

HEILOO - De grote brand die afgelopen vrijdag woedde in een leegstaand bedrijfspand te Heiloo, is vermoedelijk aangestoken. Dat blijkt uit onderzoek van de politie, die op zoek is naar getuigen.

Het gebouw aan de Rechte Hondsbosschelaan is volledig verwoest door de brand. Enkele woningen in de buurt moesten worden ontruimd vanwege rookontwikkeling. De brandweer wist uiteindelijk te voorkomen dat daar de brand uitsloeg.

Lees ook: Grote brand in centrum Heiloo onder controle

Het pand, waar ook een woonhuis bij zat, stond al een jaar te koop. Vroeger zou er in het gebouw het kantoor hebben gezeten van wat destijds de Uitkijkpost was. Inmiddels heet het nieuwsbedrijf, dat een mediapartner is van NH Nieuws, Uitkijkpost Media.

Meldingen

Wie gezien heeft dat het pand in brand werd gestoken of meer weet over het incident, wordt verzocht om telefonisch contact op te nemen via 0900-8844. Anonieme meldingen kunnen gedaan worden via 0800-7000.