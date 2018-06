Deel dit artikel:











Beverwijkers zijn klaar met rondslingerend vuil: "Hier moet iets aan gedaan worden" Foto: NH Nieuws

BEVERWIJK - Meubilair, dozen, stoelen en opengereten vuilniszakken. Al jaren is rondslingerend vuil een groot probleem in Beverwijk. "Ik wind mij er zo over op, terwijl ik dat als hartpatiënt helemaal niet mag", vertelt bewoner Henk Visser.

Door de hele stad liggen allerlei spullen naast de ondergrondse containers. Tot grote frustratie van bewoner Henk Visser. "Vroeger ruimden we met z'n allen alles op, maar nu doet men dat niet meer", legt hij uit. "Het stinkt en het trekt veel vliegen aan." Afvalcoaches

Sinds een half jaar zet de gemeente afvalcoaches in om de wijk Meerestein afvaldumpvrij te maken. De nieuwe wethouder Marion Heilig wil het probleem hard aanpakken. "De afvalcoaches moeten de mensen bewust maken van het afval. Bij de plekken waar veel vuil is, moeten we echt gaan handhaven", vindt de nieuwe wethouder.