Burgemeester Zaanstad sluit drugspand "hoogstpersoonlijk" Foto: Gemeente Zaanstad

ZAANSTAD - Burgemeester Jan Hamming heeft vandaag "hoogstpersoonlijk" een woning gesloten aan de Fineerzaag in Zaandam. Het pand werd door niemand bewoond, wel zijn er op de bovenverdieping 346 hennepplantjes aangetroffen. "Dit willen we niet in een woonwijk."

Om een duidelijk signaal af te geven, heeft Hamming eigenhandig een bord opgehangen waarop 'Drugspand gesloten' te lezen is. Daarnaast deelde de burgemeester flyers uit in de buurt en ging hij in gesprek met omwonenden van het pand. Lees ook: Zaanstad wil keiharde aanpak hennepkwekers: ook huiseigenaren uit woning zetten



De maatregelen zijn onderdeel van een aangescherpt beleid op het gebied van illegale hennepplantages, dat begin dit jaar in ging. Hamming zei destijds "keihard" op te willen treden tegen drugscriminaliteit. Uit cijfers van de politie blijkt dat Zaanstad op de eerste plaats staat als het gaat om drugshandel in het district Noord-Holland Noord. Zes maanden dicht

Behalve bedrijfspanden worden nu ook woningen gesloten waar hennepplantages worden aangetroffen. Zo moet het pand aan de Fineerzaag zes maanden dicht blijven. Niet alleen om een einde te maken aan overlast en brandgevaar, maar ook om de aanloop van drugsgebruikers en criminelen te stoppen.