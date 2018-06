Deel dit artikel:











Bloemendaal-speler Tim Jenniskens stopt met tophockey Foto: Pro Shots/Bart Scheulderman

BLOEMENDAAL - Tim Jenniskens stopt na elf seizoenen in het eerste team van Bloemendaal met het tophockey. Hij werd drie keer landskampioen met de club van 't Kopje en drie keer de beste van Europa. Met Oranje won hij zilver bij de Olympische Spelen in Londen in 2012.

Met oud-Bloemendaalspeler Rogier Hofman richtte hij het bedrijf Fanbased op, dat individuele personen en bedrijven coacht in de begeleiding naar topprestaties. Daarnaast maken de voormalige tophockeyers met de stichting Sport Helpt droomontmoetingen mogelijk van heel zieke kinderen met hun sportidool. Jenniskens zal bij Bloemendaal betrokken blijven en in Heren 2 gaan spelen met een aantal oude vrienden.



Eerder kondigde Bloemendaal al de komst aan van de Belg Arthur van Doren. De verdediger werd door de FIH uitgeroepen tot ‘s werelds beste hockeyer. Ook is al bekend dat Maurits Visser terugkeert als opvolger van Jaap Stockmann, die eveneens afscheid heeft genomen.