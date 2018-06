VELSEN - Een kop-staartbotsing met drie auto's heeft maandagmiddag op de A9 voor een kilometerslange file bij knooppunt Velsen gezorgd. Tegen vijf uur stond er volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) zo'n tien kilometer file.

De botsing was rond kwart over vier. Twee inzittenden van de auto's hielden er nekklachten aan over.

Wanneer de weg weer wordt opengesteld, is volgens de politiewoordvoerder nog niet te zeggen.