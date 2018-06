Gemeente waarschuwt voor losliggende drukriolering in de Vecht

WEESP - De gemeente Weesp waarschuwt zwemmers in de Vecht voor een losgeraakte drukriolering. De riolering drijft op sommige plekken aan de oppervlakte.

De drukriolering is een voorziening waar alle woonarken en woningen in het buitengebied op zijn aangesloten en loopt door het gehele Weesper deel van de Vecht, schrijft de gemeente in een persbericht.

De gemeente heeft contact met gemeente Gooise Meren en een aannemer om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Ze benadrukt dat het euvel geen schadelijke gevolgen heeft voor het milieu en het gebruik van de riolering.