Basketballer Royé stapt 3x3 wereld in

AMSTERDAM - AMSTERDAM Basketballer Aron Royé speelt in de zaal bij Apollo Amsterdam, maar sinds kort speelt hij ook 3x3 basketball voor Team Amsterdam. "Ik was altijd wat sceptisch. Is het wel goed voor mijn zaalcarrière? Daar denk ik nu heel anders over. De zaal is toch meer in de winterperiode en 3x3 vooral in de zomerperiode. Het was in het begin erg wennen, maar ik vond het meteen heel leuk", vertelt Royé aan NH Sport.

Met Team Amsterdam won Royé afgelopen weekend het 3x3 Challenger toernooi in Den Haag, waarna de spelers $ 10.000 mochten verdelen. "Ik had best wel hoge verwachtingen. Twee weken terug in Sydney liepen wij de finale op één punt mis. Morgen vertrekken wij naar het WK in Manilla en daarvoor wilden wij een goede prestatie neerzetten", aldus Aron Royé. Door de toernooiwinst is Team Amsterdam verzekerd van deelname aan de Praag Masters (World Tour) begin augustus. Op dat toernooi wordt maar liefst $ 20.000 aan prijzengeld verdeeld. De volledige selectie voor het WK op de Filipijnen: Aron Royé

Dimeo van der Horst

Jesper Jobse

Sjoerd van Vlisteren Het grote doel is natuurlijk de Olympische Spelen van 2020 in Tokio waar 3x3 basketball voor het eerst op het programma staat. "Dat is nog een hele lange weg. Wij moeten nu gewoon goed blijven presteren en de eerste stap is goed presteren op het WK en bij de eerste acht eindigen", zei Royé.