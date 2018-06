Haarlemse voetbalclub Geel-Wit in grote problemen door flitsparkeren

HAARLEM - Sportvereniging Geel-Wit in Haarlem verkeert in grote problemen door het flitsparkeren. Een politieke oplossing voor verenigingen en ondernemers die last hebben van maximaal-één-uur-parkeren-regel, komt voor de voetbalclub waarschijnlijk te laat.

Er is een motie in de maak in de gemeenteraad van Haarlem om de 1-uurs regel te verlengen naar 3 uur. Maar het nemen van de beslissing daarover en de aanpassing in de software van de parkeerpalen, duurt de sportclub Geel-Wit te lang.

De voetbalvelden liggen in een wijk die grenst aan de binnenstad. Haarlem wil met de pakeerduurbeperking voorkomen dat bezoekers van het centrum de auto in de woonwijken parkeren.

De afgelopen maanden, sinds de regeling begin dit jaar is ingesteld, zijn al twee keer wedstrijden gestaakt, vertelt voorzitter Jacques Heeremans van sportvereniging Geel-Wit. "Tegenstanders hebben de auto's daar neergezet. Een parkeerwachter kwam er langs bonnen uitdelen. Ze riepen de scheidsrechter en ze stopten ermee."

Leegloop

Een aantal teams van Geel-Wit willen voor 15 juni duidelijkheid of het parkeerbeleid wordt aangepast, anders gaan ze naar een andere club.

Heeremans vreest nu een leegloop van de club. "Kunnen we niet iets gedogen, dat we per 1 september dit stukje alleen op de zaterdag onthouden van bekeuren?"