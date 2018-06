Deel dit artikel:











Auto met wijnfles bekogeld vanaf Amstelveense flat Foto: ANP / Lex van Lieshout

AMSTELVEEN - (AT5) Een auto is vorige week donderdag op de Groenelaan in Amstelveen van flinke hoogte met een wijnfles bekogeld. De politie vermoedt dat de fles vanaf een flat naar beneden is gegooid.

De bestuurder van een rode Toyota Auris draaide vanaf de In de Wolken de Groenelaan op toen hij 300 meter verderop een harde klap hoorde. Waarschijnlijk bevond de gooier van de wijnfles zich in flat Monte Rosa. "Ik heb enorm geluk gehad dat de fles niet door de voorruit of het dakraam is gegaan", aldus de bestuurder. De politie neemt het hoog op: "Dit had ernstiger kan aflopen." Getuigen kunnen zich melden op 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.