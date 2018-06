Stefanie van der Gragt naar FC Barcelona

AMSTERDAM - Ze speelt pas een seizoen bij Ajax, maar daar blijft het ook bij. Verdedigster Stefanie van der Gragt (25) vertrekt naar FC Barcelona, bevestigt Ajax.

De rots in de branding van de Amsterdamse defensie heeft een contract voor twee jaar getekend bij de Catalaanse club, die komend seizoen de Champions League wil winnen. Bij Barcelona treft ze langenote Lieke Martens.

Van der Gragt won dit jaar met Ajax de dubbel. In haar laatste wedstrijd met Ajax, afgelopen zaterdag in de gewonnen bekerfinale tegen PSV (3-1), scoorde Van der Gragt de openingsgoal.

Van der Gragt speelde dit seizoen 27 wedstrijden met Ajax waarin ze vier doelpunten scoorde.

De in Heerhugowaard geboren speelster begon haar professionele carrière bij AZ en belandde via Telstar, FC Twente en Bayern München bij Ajax. Ze is bovendien 39-voudig international.