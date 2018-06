Deel dit artikel:











Dubbele subsidie gemeente Amsterdam voor elektrische bestelbus Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - Ondernemers die minimaal drie keer per week in Amsterdam rijden mogen hun hand ophouden bij de gemeente Amsterdam. Zij maken aanspraak op maximaal 10.500 euro subsidie voor het aanschaffen van een nieuwe 100 procent elektrische bestelauto. Dat was voorheen 5000 euro.

De gemeente Amsterdam maakt de extra subsidie van 5.500 euro vrij voor ondernemers uit Amsterdam én omliggende gemeenten. Het gaat om de gemeenten Amstelveen, Diemen, Haarlemmerliede en Spaarnewoude, Haarlemmermeer, Landsmeer, Gooise Meren, Oostzaan, Ouder-Amstel, De Ronde Venen, Waterland, Weesp en Zaanstad. Deze subsidie komt bovenop de al bestaande subsidie van 5.000 euro voor ondernemers die minimaal 8.000 kilometer in de stad rijden. Amsterdam uitstootvrij 2025

Schone lucht is een must voor de gezondheid van Amsterdammers en de leefbaarheid in de stad. In 2025 moet er zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer in de stad rijden. Elektrisch rijden is rijden zonder uitstoot en daarom veel beter voor de luchtkwaliteit. Daarnaast is het zuiniger, stiller en scheelt het in de brandstofkosten. De gemeente hoopt met deze extra subsidie, op elektrisch vervoer voor ondernemers, duurzaam ondernemen te stimuleren en daarmee de verduurzaming van de stad te versnellen.