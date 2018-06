Politiehond Loki ontdekt vandaal die zich onder zand begraven had

ZAANDAM - Na een melding over vernielingen op een bouwplaats in Zaandam van afgelopen zondagnacht, besloot de politie rond 03.50 uur om poolshoogte te gaan nemen. Gelukkig hadden ze politiehond Loki bij zich, aangezien een van de vandalen er alles aan deed om niet gevonden te worden.

De melder van het incident had glasgerinkel gehoord en had meerdere mensen over het bouwterrein zien lopen die daar niet thuishoorden. Eenmaal bij de bouwplaats aangekomen zagen agenten dat er sprake was van meerdere gebroken ruiten. Ze hebben toen meteen twee personen aangehouden die net wilden vertrekken.

Een derde verdachte was daarentegen nergens te bekennen, dus werd viervoeter Loki ingezet. Deze kwam al snel iemand op het spoor: deze man dacht de politie te slim af te zijn door zich in te graven in het zand onder steigerplanken.

Het drietal, afkomstig uit Zaandam en tussen de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar, is vervolgens opgepakt voor nader onderzoek.