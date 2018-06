Verdachte moord in Amsterdam blijkt broer slachtoffer

AMSTERDAM - (AT5) De 34-jarige man uit Utrecht die verdacht wordt van de moord op een 36-jarige vrouw in Amsterdam-Zuidoost, blijkt de broer van het slachtoffer te zijn.

De vrouw, die woonde aan het Leusdenhof in Amsterdam, kwam op 23 februari 'onder verdachte omstandigheden' om het leven. Ze werd rond 09.30 uur zwaargewond aangetroffen en overleed later in het ziekenhuis.

Hengsel

Het Openbaar Ministerie denkt dat de vrouw door haar broer is gewurgd, vermoedelijk met behulp van een hengsel van een tas. De man, die begin maart werd aangehouden, staat woensdag in een eerste pro forma-zitting voor de rechter.