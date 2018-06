Autobrand Wormerveer blijkt aangestoken: "Altijd gedacht dat dit alleen anderen overkwam"

WORMERVEER - Het had er op voorhand al alle schijn van, maar inmiddels heeft ook de recherche vastgesteld dat de brand die vannacht aan de Ruijsdaelkade in Wormerveer twee auto's verwoestte, is aangestoken.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. Bovendien neemt de politie de vondst van aanmaakblokjes, eerder in het weekend op een aanhanger in de Schilderswijk, mee in het onderzoek.

Die vondst werd gedaan door Pim Gorter, die gisteren in de Facebook-groep Wormerveer zijn buurtgenoten waarschuwde. Nadat hij in de nacht van zaterdag op zondag aanmaakblokjes op een aanhanger had gevonden, seinde hij de politie in. "Ik heb direct 112 gebeld om brandstichting te voorkomen", schrijft hij. Toegesnelde agenten hebben de aanmaakblokjes volgens hem meegenomen 'voor forensisch onderzoek', al kan een woordvoerder van de politie dat niet bevestigen. Dat er zondag nogmaals agenten bij hem zijn langs geweest om een nieuwe lading aangetroffen aanmaakblokjes op te halen, kan ze evenmin beamen.

'Volhardender'

Het voertuig dat vannacht in brand werd gestoken, was de geleasede bedrijfsbus van liftmonteur Henk Tock. Ook hij had Gorters waarschuwing zondag gelezen, al was het geen moment in hem opgekomen voorzorgsmaatregelen te nemen. "Daar sta je niet bij stil", zegt hij tegen NH Nieuws. "Ik dacht dat ze waren gestoord, en niet zouden terugkomen", zegt hij over de vandalen die zijn bus in de fik hebben gestoken. "Maar ze zijn volhardender dan ik dacht."

Lees ook: Twee auto's verwoest na brand in Wormerveer

Tock beschrijft de gebeurtenissen als 'een trieste samenloop van omstandigheden', vooral omdat hij gisteren nog had getankt en zijn bus voor die tankbeurt nog op een andere plek geparkeerd stond. Bovendien vermoedt hij dat de brand feller was, omdat zijn tank tot de nok toe was gevuld met brandstof.

"Maar voor mijn buurman vind ik het veel erger", gaat Tock verder. "Want mijn bus is een leasebus, maar het is zijn privé-auto." Hij doelt op de personenauto die twee parkeerplaatsen voor Tocks bedrijfsbus stond en ook in vlammen is opgegaan. Hoe de brand kan zijn overgeslagen als de auto's niet pal naast elkaar stonden geparkeerd? "Door de brand is de motor aangeslagen en omdat 'ie in z'n versnelling stond is 'ie gaan rollen", legt Tock uit.

'Grote teleurstelling'

En dus stond niet lang na de brandstichting ook de luxe auto van Tom Kort in lichterlaaie. "Om half één stond m'n zoon aan m'n bed en zei: 'Volgens mij staat je auto in de fik.' Als hij naar buiten loopt, ziet hij de vlammen uit zijn auto slaan. "Ik heb altijd gedacht dat dit alleen bij anderen gebeurde", zegt hij hoorbaar aangeslagen. "Dit is voor ons een grote teleurstelling."

Kort is vanuit Saendelft naar Wormerveer verhuisd, omdat het daar 'aan het land lekker rustig' wonen is. "Maar nu word je wel achterdochtiger", erkent Kort, die vannacht al merkte dat hij extra alert was op onbekende personen en voertuigen in de wijk. Hij vindt het te vroeg om te stellen dat er een pyromaan actief is, maar heeft het met buurtgenoten al wel over preventiemaatregelen gesproken. "Een buurtpreventie-app, daar staan we zeker voor open."