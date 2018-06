Vermiste Fiona Meijland (44) na half jaar levend teruggevonden

CASTRICUM - De maandenlange vermiste Fiona Meiland is terecht. Dat laat de politie op Twitter weten. De 44-jarige vrouw uit Emmen verdween eind december uit een klooster in Heiloo.

De politie meldt dat de recherche met haar gesproken heeft en haar familie is geïnformeerd. "Bedankt voor het delen van haar vermissing op social media", besluit de tweet.

Meiland was op het moment van de vermissing bezig met een retraite van tien dagen in het Onze Lieve Vrouwe Ter Nood-klooster in Heiloo. Ze verliet het gebouw op 19 december en is daarna nooit meer gezien. Haar telefoon gaf voor het laatst een signaal in de buurt van camping Bakkum.

Waar de vrouw de afgelopen zes maanden is geweest, is niet bekendgemaakt.