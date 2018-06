Deel dit artikel:











Nieuwedieper en Julianadorper aangehouden na vondst hennepkwekerij Foto: HFV - Michel van Bergen

DEN HELDER - Twee mannen uit Den Helder en Julianadorp zijn maandagochtend op heterdaad aangehouden nadat in het Groningse Foxhol een grote hennepkwekerij is ontdekt. De kwekerij was ondergebracht in een leegstaand fabriekspand. De verdachten van 37 en 47 jaar waren daar tegelijkertijd met een 38-jarige man uit Sint Jacobiparochie aanwezig toen de politie het pand binnenviel.

De politie kwam de hennepkwekerij door meerdere anonieme tips op het spoor. Na onderzoek bleek het stroomgebruik vanaf deze locatie bijzonder hoog te zijn, terwijl er op het oog niet werd gewerkt in het pand. Tijdens het politieonderzoek werd duidelijk dat de 50-jarige man uit Dedemsvaart als eigenaar te boek stond van het pand. Hij ontving iedere maand voor duizenden euro's aan huur. Een 60-jarige man uit Burgum en een 54-jarige man uit Leeuwarden betaalden de afgelopen maanden de huursom. Aangezien het pand leeg stond, was dit bedrag opmerkelijk hoog. De politie denkt daarom dat de leegstaande fabriek is aangekocht voor het verrichten van criminele activiteiten. Inval

Na de inval werden het trio uit Den Helder, Sint Jacobiparochie en Julianadorp op heterdaad aangehouden. In het pand vonden agenten een hennepkwekerij met ruim 5000 planten. De cannabis en alle apparatuur is in beslag genomen en vernietigd. Later werden ook de andere drie mannen aangehouden, op verdenking van het telen van hennep. De stroom voor de hennepkwekerij werd illegaal afgetapt. Netbeheerder Enexis heeft van deze diefstal aangifte gedaan. Tevens gaat Enexis proberen om de gemaakte kosten en de gestolen energie te verhalen op de verdachten. Het onderzoeksteam heeft beslag gelegd op het pand en de gemeente Midden-Groningen wil het voor enkele maanden laten sluiten. Het Openbaar Ministerie zal aan de rechter vragen om het fabriekspand 'verbeurd' te laten verklaren, zodat de overheid eigenaar wordt en het pand kan verkopen.