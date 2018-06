Deel dit artikel:











Annelotte Roozenboom speelt komend seizoen bij Blauw-Wit Foto: AKC Blauw-Wit

AMSTERDAM - Blauw-Wit heeft zich voor volgend seizoen versterkt met jeugdinternational Annelotte Roozenboom. De 17-jarige korfbalster is geboren in Amsterdam, maar woont al jaren in Bennekom, waar ze voor DVO speelde.

Rozenboom heeft daar de hele jeugdopleiding doorlopen en meerdere NK's gespeeld. Met de nationale ploeg U15 speelde ze het EK in Boedapest en ze won de wereldtitel U17 in Schijndel. Bij Blauw-Wit hoopt Roozenboom zich te ontwikkelen als allround korfbalster zodat ze door kan groeien naar een basisplaats in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Die hoofdmacht kent wel wat wisselingen voor het komende seizoen. Frank Mostard en Peter Scheek gaven aan te vertrekken. Daar staat de terugkeer van Otto Fabius, Manon Wiegerink, Mandy Koelman en Leanne Aurik tegenover. Christian Dekkers komt over van KCC.